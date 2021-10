20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Sempre senza trionfalismi, considero questo dato, per noi, decisamente incoraggiante. Siamo sulla buona strada. Stiamo ricominciando a parlare ai #giovani. Per me rimane una #priorità". Lo scrive su Twitter Enrico Letta postando i dati relativi ad un sondaggio sulle intenzioni di voto degli under 35 in cui il Pd risulta al 19,2%, secondo partito dopo FdI al 20,9%.