L.elettorale: Marcucci, 'centrodestra cambierà idea sul proporzionale'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Il centrodestra ha ancora qualche mese per riflettere sulla legge elettorale, le note congiunte siglate ad ottobre si superano. Nei primi mesi del prossimo anno, sarà ancora più chiaro a tutti, che andare a votare con il Rosatellum in presenza del taglio di parlamentari operato dalla riforma, sarebbe un rischio per la democrazia. Un accordo istituzionale su un proporzionale alla ‘tedesca' è una soluzione ragionevole per tutti i partiti”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci.