Iv: Renzi, 'ho avuto le scuse del vicino di casa, ma chiederò lo stesso i danni'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Non mi fermano nemmeno le polemiche sulle indagini" sulla vicenda Open. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews spiegando: "L'udienza dal GUP sarà nella primavera 2022, questo processo ci accompagnerà almeno fino al 2025".

"Basta avere pazienza e la verità arriva: il tempo è davvero galantuomo, come dimostrano le varie cause che sto e stiamo vincendo in sede civile -prosegue il leader di Iv-. A questo proposito, ho ricevuto in sede penale le scuse del mio vicino di casa, sulla famosa vicenda che ha coinvolto la mia famiglia in pieno lockdown: ho scritto questa lettera al Giudice. La settimana prossima - insieme a tutta la mia famiglia - procederemo a chiedere i danni in sede civile. Possono aggredirci quanto vogliono, noi non perdiamo la calma e chiediamo giustizia. Ovunque".