Iv: Bonetti, 'nuovo Ulivo? modello datato'

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Se Iv entra nel nuovo Ulivo di Enrico Letta coi 5S? “Penso che questo nuovo Ulivo abbia vita breve, questi modelli un po' datati non siano quelli di cui il Paese oggi ha bisogno. Oggi l'Italia ha bisogno di una forza riformista chiara e nitida, che faccia riforme e dia risposte concrete. Non credo che questo possa esser fatto con una polarizzazione agli estremi del campo e che i 5S siano una forza riformista...” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, che oggi è intervenuta alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.