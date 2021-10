Gorno Tempini: "Da cooperazione tra Banche pubbliche sviluppo ruolo cruciale per ripresa"

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il Finance in Common Summit 2021 che Cdp ha avuto l'onore di ospitare a Roma ha rappresentato un'importante occasione di confronto internazionale per ribadire e rafforzare l'impegno ad agire come un unico sistema, in modo che le oltre 500 banche di sviluppo possano liberare da subito il loro pieno potenziale. Infatti, la pandemia e la crisi socioeconomica che ne è seguita hanno contribuito ad amplificare le disuguaglianze globali e a mettere in evidenza l'urgente necessità di rivedere gli attuali modelli di crescita. In questo contesto, la cooperazione tra le Banche Pubbliche di Sviluppo, come Cdp, avrà un ruolo cruciale per affrontare le complesse sfide del futuro con l'obiettivo di una ripresa economica sostenibile e a lungo termine". Ad affermarlo è il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini in occasione del 'Finance in Common Summit 2021' che Cdp ha ospitato.