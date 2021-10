Forza Nuova: Nencini, 'è movimento di stampo fascista e non lo negano, va sciolto'

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Il punto non è la libertà delle idee. Il punto è la ricostituzione di una forza politica di stampo fascista che utilizza e applica la lotta armata come metodo di iniziativa politica. I protagonisti non negano si tratti di questo ed è proprio questo il discrimine: l'attacco alla Cgil è un fatto è mi domando anch'io perché non si sia intervenuti con decisione per scongiurare l'attacco alla Cgil visto che non era ignoto”. È un passaggio dell'intervento del senatore socialista Riccardo Nencini, in aula al Senato, illustrando la mozione Iv-Psi di scioglimento di Forza Nuova.

Nencini prosegue: “La cosa giusta da fare, sabato scorso, era aderire alla manifestazione indetta dai sindacati, tutti i partiti, senza eccezione alcuna, magari tappandosi il naso. Il clima in cui questi eventi maturano, un forte cambiamento innestato su una grave crisi socio-economica. Le istituzioni sono le prime ad essere messe nel mirino. Tra queste, le istituzioni parlamentari”.

“Per queste ragioni, il gruppo Italia Viva-PSI, nel rispetto della costituzione, della legge, delle sentenze della corte costituzionale, tutte di una chiarezza inequivocabile, chiede al senato di impegnare il governo a sciogliere Forza Nuova”, conclude Nencini.