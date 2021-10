Como: sorpreso in dogana con 5 chili di hashish, arrestato

20 ottobre 2021 a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza di Ponte Chiasso, in provincia di Como, hanno arrestato un cittadino italiano di 57 anni, trovato in possesso di 5 chili di hashish. L'uomo, residente nel torinese, stava entrando in Italia al valico di Como Brogeda, a bordo di un autobus di linea proveniente da Amsterdam e diretto a Milano. Con l'aiuto di un cane antidroga nel bagaglio dell'uomo sono stati trovati 52 panetti di hashish, che, venduti, avrebbero fruttato 52mila euro. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.