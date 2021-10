20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Davide Massa è l'arbitro designato per Roma-Napoli, big match della nona giornata di Serie A in programma domenica 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Olimpico. Maurizio Mariani dirigerà invece il derby d'Italia Inter-Juventus in programma lo stesso giorno al 'Meazza' alle ore 21.