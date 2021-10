20 ottobre 2021 a

a

a

Newcastle, 20 ott. - (Adnkronos) - Steve Bruce non è più l'allenatore del Newcastle. Lo annuncia la stessa società inglese con un comunicato ufficiale, specificando che si tratta di risoluzione consensuale. Per la partita contro il Crystal Palace, in programma sabato pomeriggio, andrà in panchina il suo vice Graeme Jones.