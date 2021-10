Bollette: Draghi, 'partita difficile, ma aumento prezzo gas credo temporaneo' (2)

20 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Draghi ha rimarcato la necessità di portare avanti "una politica di sostegno per i più deboli e le piccole imprese, ma bisogna trovare soluzioni strutturali" poiché "la transizione verde prenderà tempo e noi siamo molto dipendenti" per la fornitura, una "dipendenza drammatica".

Per il presidente del Consiglio, "attualmente dovremo continuare a percorrere con decisione la strada della transizione verde, affrontare la mitigazione degli oneri che questo aumento del prezzo del gas impone, soprattutto ai più fragili, e nello stesso tempo costruire soluzioni strutturali. Non è facile ma è l'unica strada da percorre. Domani la discussione al Consiglio europeo sarà una prima importantissima occasione per vedere un po' di luce in questo tunnel".