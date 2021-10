Bollette: Draghi, 'partita difficile, ma aumento prezzo gas credo temporaneo'

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sull'aumento del prezzo del gas, e il conseguente rincaro delle bollette, "la partita è difficile. Dobbiamo innanzitutto chiederci se l'aumento del prezzo del gas sia temporaneo o strutturale, e ci sono molte ragioni per pensare che in parte sia temporaneo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle repliche al Senato dopo l'informativa sul Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.