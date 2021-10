Basket: Vogel assolve Westbrook dopo esordio negativo, 'gli serve solo tempo'

20 ottobre 2021 a

Los Angeles, 20 (Adnkronos) - "Per lui più che per ogni altro giocatore sarà necessario un periodo di adattamento, a una nuova cultura di squadra, a un nuovo sistema: per lui è tutto nuovo, e deve trovare il modo di inserirsi. Non è facile essere abituati ad avere la palla in mano quasi a ogni possesso e poi ritrovarsi a dover giocare di sponda a LeBron e Davis. Sono certo che sarà una grande addizione per questa squadra, ma ci vorrà del tempo". Il coach dei Los Angeles Lakers, Frank Vogel, assolve così Russell Westbrook, dopo il pessimo esordio in maglia gialloviola contro i Golden State Warriors. "Serve solo tempo -sottolinea Vogel-. Gli serve restare in campo più minuti possibili con i suoi nuovi compagni. Più giocherà assieme a loro, più analizzeremo al video le nostre prestazioni, più a suo agio si troverà in campo".