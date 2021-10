Automobilismo: Mille Miglia, la 40esima edizione si terrà dal 15 al 18 giugno 2022 (2)

20 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Nel contesto a tema della Fiera di Padova la 1000 Miglia è pronta a svelare anche le date della seconda edizione della Coppa delle Alpi. La competizione invernale di regolarità per auto storiche che si snoda tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera si svolgerà dal 9 al 12 Marzo diventando così la prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022. Le iscrizioni verranno aperte il 4 novembre e si chiuderanno il 4 febbraio. 1000 Miglia presenta inoltre due manifestazioni che, identificate nella tipologia 1000 Miglia Experience, offriranno la possibilità di avvicinarsi al mondo 1000 Miglia in contesti differenti ma non meno entusiasmanti di quelli unici e suggestivi propri delle gare di regolarità della Freccia Rossa: la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 20 al 24 Febbraio e Sorrento Roads by 1000 Miglia in programma dal 7 al 10 Aprile.

La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition si terrà in concomitanza con il 50esimo anniversario degli Emirati Arabi Uniti e di Expo 2020, vetrine uniche e irripetibili per un evento esclusivo accessibile a soli cento proprietari di selezionate auto storiche e moderne Supercar che, con partenza da Dubai e arrivo ad Abu Dhabi, attraverseranno in cinque giorni tutti e sette gli emirati. Sorrento Roads by 1000 Miglia è l'evento che offre la possibilità di portare il mondo della Freccia Rossa nei territori che non possono essere inseriti nel percorso della gara di regolarità storica: tre giorni di guida nello scenario senza eguali del Golfo di Sorrento per apprezzare appieno le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo.

L'appuntamento per tutti i dettagli è alla Fiera auto e moto d'epoca di Padova, Padiglione 15, dal 21 al 24 Ottobre: qui sarà anche possibile sostenere con una firma la candidatura della 1000 Miglia a Patrimonio dell'Unesco e ricevere tutte le informazioni relative all'iscrizione della propria auto al Registro 1000 Miglia (requisito indispensabile per l'ammissibilità del veicolo alla Corsa) o rinnovare l'iscrizione annuale.