Internet: As Mediobanca, websoft in Italia hanno pagato meno di 80 mln euro al fisco su 4,6 mld di fatturato**

20 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Nel 2020 le filiali dei giganti del WebSoft hanno versato al fisco italiano quasi 80 mln di euro per un tax rate effettivo del 31,4%. Considerando anche l'accantonamento per il pagamento della Digital Service Tax, il tax rate salirebbe al 40%. Emerge dal report annuale dell''Area Studi Mediobanca sui giganti del WebSoft, nel triennio 2018-2020 e nel primo semestre 2021. Le WebSoft presidiano l'Italia tramite società controllate ubicate in gran parte nelle province di Milano e Monza-Brianza. Il fatturato aggregato delle filiali italiane nel 2020 ha raggiunto i 4,6 mld di euro occupando oltre 13mila lavoratori. Rispetto al 2019 si calcolano quasi tremila dipendenti in più, in massima parte assunti dalle società del Gruppo Amazon che vanta il maggior numero di occupati in Italia (8.193 unità nel 2020).