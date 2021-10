Lombardia: Fontana, 'servono più medici e infermieri, è questo vero problema'

19 ottobre 2021 a

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - In Lombardia "siamo vicini all'88% per quanto riguarda coloro che hanno completato il ciclo vaccinale" ma il vero problema sanitario è che "abbiamo bisogno di assumere medici e infermieri, che oggi mancano". Lo dice il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervistato in diretta su Telelombardia. "Si laureano meno medici di quanti ce ne sarebbe bisogno e tutti gli anni abbiamo un deficit di medici. E' questo il vero allarme che si deve lanciare". La stessa spinta all'autonomia "è partita con queste necessità". Su questo fronte, dice, "adesso stiamo predisponendo un documento per il Governo. La ministra Maria Stella Gelmini ci ha dato la disponibilità a riprendere in mano la situazione e noi siamo pronti".