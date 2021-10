La semifinale dell'Iron Worlds Championship (IWC) è iniziata! 3 vincitori riceveranno premi in denaro per un montepremi di 100.000 USD!*

19 ottobre 2021 a

a

a

- LIMASSOL, Cipro, 18 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- IronFX è lieta di annunciare l'avvio della semifinale dell'Iron Worlds Championship (IWC). Il campionato iniziato a giugno è ormai prossimo alla conclusione, con la semifinale in corso e la grande finale che si svolgerà presto. Sono state completate un totale di 4 battaglie e ne rimangono altre 2. Per la seminfinale, le date sono le seguenti:

Titania World (semifinale): 15 ottobre – 15 novembre

Per la finale, denominata Iron World (finale), i trader potranno competere dal 16 novembre al 16 dicembre.

Premi:

Nella semifinale, vi saranno 3 vincitori e il 1° vincitore riceverà un premio in denaro di 50.000 USD. I tre vincitori potranno partecipare alla finale per avere la possibilità di vincere fino a 500.000 USD.

Requisiti di ingresso

I trader possono registrarsi, depositare fondi e iniziare a fare trading. Nei round di semifinale e finale, ciascun trader potrà aprire un solo account.

Deposito minimo

Nella semifinale, ai trader sarà richiesto un deposito minimo di 3.000 USD. Tuttavia, il primo vincitore in uno dei primi 4 round di qualificazione potrà passare alla semifinale depositando solo l'importo minimo di $500. I 3 vincitori della semifinale possono depositare solo 1.000 USD per gareggiare nella finale.

Un portavoce di IronFX ha dichiarato: "Siamo estremamente felici per tutto l'interesse che abbiamo ricevuto e la maggiore consapevolezza per il nostro marchio che ha portato questa competizione. Continueremo a impegnarci come sempre per soddisfare le esigenze dei nostri clienti".

nformazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader globale nel trading online, con 10 piattaforme di trading e oltre 300 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve oltre 1 milione di clienti al dettaglio provenienti da oltre 180 paesi fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida.

Collegamenti correlati

Sito web di IronFX: https://www.ironfx.com/

Scopri di più sull'Iron Worlds Championship:

https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/en

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

Unisciti all'Iron Worlds Championship:

REGISTRATI ORA

https://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championship

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Soggetto a termini e condizioni.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1661434/IronFX_Logo.jpg