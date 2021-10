L.bilancio: IV, 'inconcepibile solo meno di 10mld a taglio tasse'

19 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Stiamo lavorando per ridurre le tasse. A fronte di 22 miliardi disponibili è inconcepibile pensare di stanziare meno di 10 miliardi al taglio delle tasse”. Lo annunciano fonti di Italia Viva prima dell'inizio della cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio.

“È necessario pensare alle prossime generazioni, in aggiunta a quanto già previsto nel Pnrr, investendo in istruzione, formazione e lavoro. Così come, per completare il piano previsto dal family act, si dovrà incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro oltre che l'occupazione femminile”, sottolineano le stesse fonti.