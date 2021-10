19 ottobre 2021 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Un fondo di un miliardo di euro contro il rincaro delle bollette, legato a doppio filo con i costi della transizione. A quanto apprende l'Adnkronos a Cdm in corso, un fondo ad hoc per contrastare i rincari è stato previsto dal governo in legge di bilancio. Il fondo verrà utilizzato con un decreto da realizzare entro fine anno per contrastare i rincari.