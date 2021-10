Hoffmann Group, utensili di qualità: il partner per il successo aziendale

19 ottobre 2021 a

a

a

(Milano 19 ottobre 2021) - Milano, 19 ottobre 2021. È una selezione di oltre 500.000 tra articoli e utensili professionali quella offerta da Hoffmann Group, leader europeo nel settore degli utensili di qualità. Il catalogo include più di 500 marchi dei produttori di riferimento a livello mondiale, inclusa la qualità assicurata da GARANT e HOLEX. L'acquisto può realizzarsi, in pochi istanti, su www.hoffmann-group.com.

La varietà di soluzioni riguarda ogni ambito di applicazione: asportazione truciolo, serraggio, metrologia, abrasivi, utensili manuali, utensili da officina, dispositivi di protezione individuali e arredamento industriale.

In merito poi alle tipologie di prodotti, tra le tante alternative figurano dischi per troncatura, nastri di tela abrasiva, comparatori di sicurezza, calibri di precisione, forbici per elettricisti, set di chiavi esagonali, lame per sbavatura, chiavi combinate,

Quanto ai brand, oltre ai già citati GARANT e HOLEX, sono disponibili, tra gli altri, 3M, AEG, Elten, Fetra, Hazet, Lukas, Knipex, Käfer, JBO, PB Swiss Tools, Scangrip, Tesa, solo per citarne alcuni.

L'impegno di Hoffmann Group nel semplificare il lavoro dei propri clienti riguarda sia l'immediatezza dell'acquisto online applicata all'esteso catalogo, sia una rete di più di 1.400 consulenti specializzati presenti sul campo.

Le diverse promozioni attive che caratterizzano il calendario dello store rendono ancora più interessanti le opportunità di risparmio. In caso di richiesta di maggiori informazioni, vengono messi a disposizione più canali di contatto, tra cui telefono ed email.

Hoffmann Group mette infatti a disposizione, su www.hoffmann-group.com, una chat tecnica pronta a fornire risposte a ogni dubbio. Il customer service si distingue per l'elevata specializzazione.

Non lasciarti sfuggire le ultime novità, le offerte e gli inviti agli eventi, iscriviti subito alla newsletter di www.hoffmann-group.com!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR