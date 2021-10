Emiliano Carnevale: “I modelli di fonderia ora si realizzano con la stampante 3D”

19 ottobre 2021 a

(Roma 19 ottobre 2021) - L'uso della tecnologia permette di ridurre di molto i tempi di produzione e i costi finali. Un apporto in termini di precisione e un risparmio vero per i clienti.

Roma 19 ottobre 2021. Le nuove tecnologie sono entrate in modo importante anche nel settore della fusione. Tra i principali processi digitali trova sempre più applicazione la stampante 3D per la realizzazione dei modelli di fonderia. Questo strumento permette di creare prodotti altamente performanti e rifiniti nei minimi dettagli, con tempi più che dimezzati.

“Per produrre qualsiasi elemento metallico da fusione, a prescindere dalla destinazione del prodotto finale, è necessario il modello in scala reale da cui viene realizzato il calco – spiega Emiliano Carnevale, titolare della Fonderia Carnevale a Roma – Fino ad oggi i modelli erano realizzati artigianalmente in legno da modellisti specializzati. L'uso della stampante 3D è una vera rivoluzione, perché crea stampi ad alta precisione, resistenti a qualsiasi temperatura e a costo sicuramente inferiore. E il risparmio è sia per noi che per il cliente che acquista il prodotto finale”.

Emiliano Carnevale è la terza generazione della Fonderia Carnevale, dopo il nonno Luigi e papà Mario. Sono tra i pochissimi rimasti in Italia ad occuparsi di fusione. "La Fonderia Carnevale nasce ufficialmente nel 1949 – racconta Emiliano - con l'affitto del terreno nello storico quartiere di San Lorenzo. Il carattere familiare è stato il nostro valore aggiunto, contro le altre fonderie all'epoca più grandi. Il cambio degli equilibri economici e industriali ci ha portato col tempo a rivolgerci sempre più alla clientela privata, a studi di architettura e ad imprese edili. Ma abbiamo sempre guardato all'innovazione e all'applicazione di nuovi processi digitali”.

La Fonderia Carnevale fornisce principalmente scale a chiocciola o a giorno, in fusione e in ghisa, e fontane in ghisa in vari modelli, con quell'originale tocco retrò. Oggi, con l'introduzione delle stampanti 3D, il lavoro ha raggiunto una perfezione assoluta, con stampi che rispecchiano il progetto e le misure richieste. Nella ghiseria si continuano comunque ad utilizzare gli stampi storici, realizzati nel corso degli anni e acquistati anche da antiche fonderie non più esistenti, per garantire quell'artigianalità che ha distinto la Fonderia Carnevale in oltre 70 anni di attività.

