Ballottaggi: Maraio (Psi), 'centrosinistra vince unito, a Cosenza storica vittoria socialisti'

Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Gli elettori hanno indicato il progetto su cui lavorare per i prossimi anni: un centrosinistra unito e plurale, insieme a programmi e valori condivisi, per battere la destra sovranista”. E' quanto si legge in una lettera che il segretario del Psi Enzo Maraio ha inviato a tutti gli iscritti commentando i risultati del ballottaggi.

"La storica vittoria di Cosenza, che torna ai socialisti dopo più di un ventennio con l'elezione del socialista Franz Caruso supportato da tutte le forze di centrosinistra, e gli ottimi risultati in tutta Italia, ci consegnano il quadro di un rinnovato protagonismo del Psi che è vivo ed elegge amministratori in tutta la penisola e in generale hanno premiato la sinistra riformista -scrive Maraio-. Franz, che è uno stimato professionista e politico coerente, farà un ottimo lavoro in una città che è stata tra le più socialiste d'Italia, in una regione dove il centrodestra sembrava fare cappotto".

"A Roma abbiamo creduto sin dall'inizio in Roberto Gualtieri -prosegue Maraio- e nella proposta di guidare una coalizione plurale e compatta, che non si è lasciata indebolire dalla corsa in solitaria di Carlo Calenda, che pure ha raggiunto un notevole risultato che ci auguriamo possa servire per rimettersi in sintonia con la coalizione, perché sarebbe un errore continuare sulla strada del rancore e delle divisioni. Per battere le destre, c'è da lavorare al consolidamento della coalizione di centrosinistra, che vince quando è unito, nella quale far prevalere il timone di un'area socialista, riformista ed europeista, da far convivere con le più importanti tradizioni moderate e liberali".