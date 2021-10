Schneider Electric e l'Università di Birmingham Dubai costruiscono un Data Center “green” ed efficiente, dal punto di vista energetico, nel nuovo campus

18 ottobre 2021 a

(Stezzano Bg 18 ottobre 2021) - • Il Data Center supporterà le attività di studio e ricerca per tutti gli studenti

• La tecnologia basata su cloud della ottimizzerà l'utilizzo di energia, faciliterà la sicurezza informatica e permetterà la gestione remota per il team operativo dell'Università

Stezzano (Bergamo), 18 ottobre 2021 - Studenti e professori del nuovo campus dell'Università di Birmingham Dubai beneficeranno di uno dei Data Center più avanzati degli Emirati Arabi Uniti, una struttura ad alte prestazioni e alta efficienza energetica che riflette gli obiettivi di sostenibilità dell'Università.

Il Data Center, che permetterà un risparmio energetico fino al 15%, al massimo delle prestazioni, è costruito basandosi sulla tecnologia di Schneider Electric e implementato dal system integrator CDW. È progettato per essere il più efficiente possibile dal punto di vista energetico e include funzionalità come la gestione remota e il benchmarking delle prestazioni rispetto a migliaia di altri Data Center in tutto il mondo. Collegato al campus britannico dell'Università di Birmingham, il Data Center consentirà un rapido scambio di dati tra i due siti.

Le nuove strutture dell'Università di Birmingham Dubai sono state progettate come uno "Smart Campus", con tecnologie che consentono un insegnamento e un apprendimento innovativi e multidisciplinari. Studenti e professori beneficeranno di WiFi6, la prossima generazione di connettività wireless, per supportare l'apprendimento e la ricerca in tutto il campus e tra gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito.

La tecnologia fornita da Schneider Electric copre sia l'hardware che il software e include le unità di distribuzione dell'alimentazione rack (Easy Metered Rack PDU) per il monitoraggio remoto in tempo reale del consumo energetico, nonché la gestione dell'alimentazione per i carichi collegati. I gruppi di continuità forniscono alimentazione di backup della batteria in caso di improvvisa interruzione di elettricità e i supporti Easy Rack semplificano la progettazione e la manutenzione del Data Center.

Il software EcoStruxure IT di Schneider Electric offre inoltre una serie di funzionalità per migliorare le operazioni del Data Center: il suo team sarà in grado di monitorare, gestire e ottimizzare il consumo di energia tra server, sistema di raffreddamento e apparecchiature elettriche in loco o in remoto. La sicurezza informatica integrata ridurrà il rischio di una violazione della sicurezza attraverso valutazioni delle vulnerabilità su tutti i dispositivi all'interno del Data Center.

Grazie all'analisi basata su cloud di EcoStruxure IT, i dati dell'infrastruttura del Data Center possono essere confrontati in modo anonimo con migliaia di altri siti di Data Center. Questa funzionalità sarà utile per migliorare le prestazioni, l'efficienza e lo stato delle apparecchiature.

Il professor David Sadler, Provost presso l'Università di Birmingham Dubai ha commentato: "Il nostro nuovo edificio è stato progettato come un 'Smart Campus', integrato con una tecnologia flessibile e all'avanguardia che consente un insegnamento e un apprendimento innovativi e multidisciplinari. Miriamo a fornire un ambiente di insegnamento flessibile ed efficace a Dubai che gli studenti e il personale apprezzeranno".

"Offrendo un'esperienza educativa come nessun'altra a Dubai, volevamo creare un Data Center che fosse a prova di futuro, supportando il nostro obiettivo di un campus tecnologicamente smart ed efficiente dal punto di vista energetico. Le prestazioni, l'efficienza e la sostenibilità di questo Data Center creeranno la piattaforma su cui costruiremo i nostri sistemi IT. Lavorando con CDW e Schneider Electric, il nostro staff, gli studenti e i professori possono godere di un'eccellente piattaforma tecnologica che migliorerà la loro esperienza nel campus".

Informazioni sull'Università di Birmingham

L'Università di Birmingham è classificata tra le prime 100 istituzioni del mondo. Il suo lavoro porta a Birmingham persone da tutto il mondo, tra cui ricercatori, insegnanti e oltre 6.500 studenti internazionali provenienti da oltre 150 paesi. Fondata nel 1900, l'Università è classificata tra le prime 100 università del mondo ed è uno dei principali istituti di istruzione superiore nel Regno Unito. L'Università di Birmingham è la prima Russell Group University, l'equivalente britannico della Ivy League americana, ad aprire un campus a Dubai.

Informazioni su Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali.

Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

