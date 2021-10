18 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Da domani sarò il sindaco di tutti, rispetto chi non mi ha votato". Lo dice il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. "Abbiamo vinto non solo contro, ma per", ha aggiunto il primo cittadino dem.