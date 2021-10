18 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Oggi vince Roma! Ha vinto l'orgoglio, le radici solide, la Roma democratica e viva. Grazie a tutti per questo straordinario risultato nel Primo Municipio e per la vittoria di Roberto Gualtieri sindaco! Ci vediamo alle 18 a piazza Santi Apostoli per festeggiare insieme". Così Lorenza Bonaccorsi del Pd su twitter.