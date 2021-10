Jacobi Asset Management riceve l'approvazione per il lancio del primo Bitcoin ETF di primo livello al mondo

18 ottobre 2021 a

a

a

- Custodia fornita da Fidelity Digital Assets

- Autorizzazione della Guernsey Financial Services Commission (GFSC)

- Amministratori: Sigma Asset Management (Guernsey) Limited

- Architettura dei fondi/Consulenza: Midshore Consulting Limited

LONDRA, 15 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Jacobi Asset Management ha ricevuto l'approvazione per il lancio del primo Bitcoin ETF di primo livello al mondo. Il Jacobi Bitcoin ETF è uno strumento finanziario approvato a livello centrale, supportato da criptovalute, autorizzato dalla Guernsey Financial Services Commission (GFSC) e con custodia fornita da Fidelity Digital AssetsSM. Jacobi ha intenzione di inserire il Jacobi Bitcoin ETF nella Cboe Europe, uno dei più grandi exchange azionari paneuropei, previa approvazione del Financial Conduct Authority (FCA).

Lanciata nel maggio 2021 per plasmare il futuro del digital asset management, Jacobi riunisce decenni di esperienza nel settore bancario, normativo e Fintech per dare forma al futuro del digital asset management progettando, emettendo e gestendo prodotti e fondi cripto-derivati istituzionali connessi agli asset digitali.

Jacobi è guidata dal CEO Jamie Khurshid, un ex consulente finanziario di Goldman Sachs e pioniere della trasparenza normativa nei mercati finanziari. Khurshid è stato nominato da Financial News come uno dei top 40 under 40 nel settore trading e tecnologico europeo e si è classificato tra le prime 1000 persone più influenti nei mercati finanziari globali. Ha costituito un team con ampie competenze in fatto di servizi finanziari, normative e cripto-asset.

Il CEO Jamie Khurshidha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare un nuovo prodotto sicuro, trasparente e accessibile per monitorare le prestazioni dei Bitcoin. Stiamo eliminando il rischio dagli investimenti in criptovalute rimuovendo il rischio tecnologico associato all'asset fisico e il rischio della controparte associato ai fondi tradizionali o ai prodotti tracker che sono strumenti di debito a leva non regolamentati. Siamo orgogliosi di collaborare con le principali società regolamentate europee per offrire al mercato una soluzione di prima categoria, soggetta alla necessaria approvazione normativa. Questo è un momento entusiasmante per l'Europa poiché l'approvazione della normativa è arrivata prima della decisione della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti".

"Finalmente, il Jacobi Bitcoin ETF porterà gli asset digitali completamente nell'infrastruttura di investimento tradizionale con il supporto delle principali società con cui stiamo collaborando. Offrirà agli investitori l'opportunità di partecipare direttamente nel settore del Bitcoin regolato fisicamente. Questo nuovo ETF fornisce investimenti semplici, sicuri e accessibili in una delle classi di asset più entusiasmanti al mondo attraverso alcune delle principali entità regolamentate del mondo", ha commentato Roy McGregor, Presidente di Jacobi Asset Management ed ex CEO di Credit Suisse Channel Islands.

Gli investitori del Jacobi Bitcoin ETF trarranno vantaggio dalla sicurezza dei servizi di custodia ed esecuzione di livello aziendale di Fidelity Digital Asset, progettati per consentire agli investitori istituzionali di proteggere, negoziare e supportare in sicurezza gli investimenti in asset digitali. Chris Tyrer, Direttore di Fidelity Digital AssetsSM in Europa, ha commentato: "Una maggiore diversità di interessi degli investitori ha creato una domanda significativa di ulteriori veicoli per l'esposizione, al fine di fornire un accesso più ampio ai mercati degli asset digitali. Sebbene la custodia degli asset sia una priorità assoluta per gli investitori e gli asset manager in tutte le classi di asset, la natura altamente tecnica degli asset digitali pone ancora più l'accento su questo aspetto e sottolinea la necessità di soluzioni di custodia di livello istituzionale come la nostra."

Il Jacobi Bitcoin ETF è stato sviluppato per soddisfare gli standard normativi da Christopher Jehan, responsabile dell'architettura dei fondi ed ex Presidente della Guernsey Investment & Funds Association (GIFA). Jehan ha guidato il team di Midshore Consulting nella progettazione del fondo con il lavoro legale svolto da Collas Crill, guidato dal Partner Wayne Atkinson e dal Senior Associate Gareth Morgan.

Prima dell'approvazione della quotazione dell'FCA, gli investimenti in Jacobi Bitcoin ETF saranno facilitati da Sigma Asset Management (Guernsey) Limited ("Sigma"), il gestore del fondo che fornisce gestione e amministrazione. Il supporto per la consulenza del fondo continuerà attraverso Midshore Consulting.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Jacobiam.com

Per informazioni su Jacobi Asset Management, contattare:

Ginevra LoaderJacobi Asset ManagementTel: +44 (0)3330 165 232e-mail: [email protected]

Per richieste da parte dei media, contattare:

Vanessa GreenThe Realization GroupTel: +44 (0) 771 333 2303e-mail: [email protected]