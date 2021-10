18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono "controllare il pass dei propri eventuali dipendenti" ma non devono "richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione". E' quanto si legge in una delle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.