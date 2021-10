Calcio: De Santis, 'Orsato bravo a vedere rigore ma sfortunato nel successivo rimpallo'

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Nell'episodio del rigore per la Roma Orsato si è trovato in una situazione complicata, è stato bravo a vedere il fallo di Szczesny ma sfortunato perché la palla dopo che aveva fischiato è arrivata ad Abraham che ha segnato". Torna così sull'episodio avvenuto nel finale di primo tempo del match dello Stadium tra Juventus e Roma l'ex arbitro internazionale, Massimo De Santis, all'Adnkronos.

"Il calcio di rigore indubbiamente c'è, Orsato vede il fallo di Szczesny su Mkhitaryan ma poi la palla scompare per qualche istante tra lo stesso Mkhitaryan e Locatelli, per lui non si concretizza un'ulteriore vantaggio e fischia, poi la palla toccata dal romanista arriva a Abraham ma lui ha già fischiato e non può tornare indietro", prosegue.