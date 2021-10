Ballottaggi: Fazzolari (Fdi), 'a causa propaganda sinistra, a Roma la più bassa affluenza'

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il centro sinistra partiva in vantaggio a Roma, lo sapeva qualunque osservatore e la formidabile macchina di propaganda della sinistra ha dato il meglio di sé: non si è mai parlato di Roma, o temi nazionali. Ma solo di un fantomatico pericolo fascista. Con un risultato: la più bassa affluenza di sempre alle comunali di Roma, la campagna elettorale trasformata in una lotta nel fango". Ne parla con l'Adnkronos il senatore di Fratelli d'Itallia Giovan Battista Fazzolari ed aggiunge: "Mi auguro che Gualtieri nei prossimi 5 anni governi la città e che poi alle prossime elezioni non debba riattivare la propaganda della sinistra che per occultare il suo disastro parla solo di fascismo. Ma temo sarà di nuovo così".