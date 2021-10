Ballottaggi: a Corchiano (Vt) sindaco a secondo turno dopo 1141 pari al primo

18 ottobre 2021 a

Viterbo, 18 ott. (Adnkronos) - Un Comune con meno di 15mila abitanti al ballottaggio. E' accaduto a Corchiano, in provincia di Viterbo, dove al primo turno i due candidati sindaco, a capo di liste civiche, avevano ottenuto esattamente gli stessi voti: 1141. Così, come prevede la legge, è stato necessario ricorrere al ballottaggio, un vero e proprio spareggio: ha prevalso Gianfranco Piergentili con 1241 consensi, pari al 50.80 per cento, contro Bengasi Battisti, fermo a 1202 voti, pari al 49,20. Un duello che ha appassionato i cittadini, visto che si è registrata un'affluenza record: 2521 votanti su 2892 aventi diritto, pari all'87,17 per cento. Le schede nulle sono state 71, le bianche 7.