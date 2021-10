Torino: ist. Cattaneo, circa metà elettori M5S ha votato per Lo Russo**

18 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - L'Istituto Cattaneo ha effettuato un'analisi dei flussi elettorali nelle recenti elezioni a Torino, operando un confronto fra il primo e il secondo turno. Un'analisi dalla quale emerge che "il netto successo del candidato di centrosinistra", il neosindaco Francesco Lo Russo, è stato prodotto essenzialmente da tre fattori.

Il primo, si legge nella ricerca, è che "mentre circa l'8% degli elettori che avevano votato per Damilano si sono astenuti, il candidato di centrosinistra ha riportato al voto la quasi totalità dei suoi sostenitori". Il secondo è che "gli elettori che avevano votato per la candidata dei 5 Stelle si sono quasi perfettamente divisi tra l'astensione e il voto a Lo Russo". Infine, "il candidato di centrodestra non ha attratto elettori di altri candidati minori, i quali si sono invece spostati in maggioranza su Lo Russo".