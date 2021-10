Elezioni: Roma torna al voto per la Camera, Gualtieri dovrà lasciare seggio**

18 ottobre 2021 a

Roma, 18 ott (Adnkronos) - Il collegio Lazio I della Camera, la circoscrizione XV che corrisponde alla zona centrale della Capitale, dovrà tornare al voto per scegliere il 'suo' deputato. Con l'elezione a sindaco Roberto Gualtieri dovrà infatti lasciare il seggio della Camera, lasciato vacante da Paolo Gentiloni, vinto nel 2020 con il 62,2% dei consensi.

Il totonomi era già partito da tempo. Tra le ipotesi circolate c'era quella della candidatura dell'ex premier Giuseppe Conte, che però ha più volte smentito. Di recente Italia viva aveva invece proposto il nome dell'ex sindacalista Marco Bentivogli. Molti, però, nel Pd romano sottolineano che dopo l'esito dei ballottaggi gli equilibri interni sono totalmente cambiati e la 'golden share' spetta ai dem.

Ma subito dopo la vittoria ai ballottaggi Enrico Letta ha subito rassicurato gli alleati: "Nei prossimi giorni lavoreremo per discutere e tenere assieme tutti quelli che sono stati nostri alleati in queste amministrative". Per questo, secondo alcuni, la scelta del candidato per il collegio di Roma centro alla Camera potrebbe essere il primo test del centrosinistra unito risultato vincente ai ballottaggi.