Ballottaggi: Conte ancora silente, mugugni M5S 'unici a non avere linea'**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Alle 19 di sera, quando la vittoria del centrosinistra a Roma e Torino e la debacle del centrodestra sono ormai certi, tace ancora il presidente del M5S ed ex premier Giuseppe Conte, che ha seguito da casa uno spoglio che non vede il M5S, a differenza che nel giugno 2016, tra i protagonisti della tornata elettorale delle amministrative. Un'ora fa, alle 18, la linea decisa dai vertici grillini era quella del silenzio. Ora lo staff di Conte avrebbe optato per la pubblicazione di un post sui social a commento del responso uscito dalle urne. Intanto scalpitano diversi esponenti della truppa parlamentare pentastellata. "Tutti i leader hanno commentato l'esito dei ballottaggi, è possibile che, ancora una volta, siamo gli unici a non avere una linea?", si domanda uno dei parlamentari più inquieti.