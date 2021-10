17 ottobre 2021 a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Un bagaglio abbandonato nella metro di Milano ha costretto Atm a chiudere la linea 1, la rossa, tra San Babila e Pagano. Si tratta delle sette delle principali fermate del centro città, chiuse "in attesa dell'intervento delle autorità". Atm fa sapere anche che a Duomo non si cambia con la M3 e a Cadorna non si cambia con la M2.