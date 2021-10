Manifestazione: Satta (Upc), 'con i sindacati contro ogni totalitarismo'

17 ottobre 2021 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Ieri una grande manifestazione di Cgil, Cisl e Uil. Il sindacato è unito nel dire no ai fascismi, e noi siamo con i sindacati nell'opporci a ogni forma di totalitarismo”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta.

“Il sindacato -aggiunge- è un valore della nostra Repubblica. E dispiace che ieri in piazza non ci fossero i politici di destra. Non è stata una manifestazione elettorale, ma una manifestazione di popolo a garanzia della nostra Repubblica”.