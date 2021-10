Covid: in Lombardia 297 casi e 2 vittime, 8.344 gli attuali positivi

17 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 297 nuovi positivi al Covid - 213 scoperti con test molecolare, 84 con test antigenico - e due persone morte per il virus, entrambe ricoverate in terapia intensiva. Secondo il monitoraggio quotidiano, i pazienti covid ricoverati sono 289, due in più di ieri. Quelli in terapia intensiva diminuiscono: sono 52, tre in meno di ieri, considerando i due decessi e un dimesso. In tutto i dimessi e i guariti sono 203, gli attualmente positivi si attestano a 8.344 (+92).