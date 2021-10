Calcio: Serie A, Roma ko grazie a Kean e quarta vittoria di fila per la Juventus (2)

17 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - In avvio di ripresa Juve vicina al raddoppio: su cross dalla sinistra di De Sciglio, Bernardeschi in rovesciata impegna centralmente Rui Patricio che respinge corto, arriva in corsa Kean che da pochi passi calcia di poco oltre la traversa. All'8' proteste della Roma per un contatto in area juventina, dopo un doppio liscio, tra Chiellini che arriva prima sulla palla e Pellegrini che resta poi a terra. Dopo un lungo controllo del Var, il gioco riprende senza provvedimenti.

Al 18' gran tiro di Bernardeschi da quasi trenta metri e palla termina a lato di un soffio. Passano cinque minuti Veretout scende fino ai 25 metri e prova il destro a giro: palla che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny. Al 27' prime sostituzioni per Allegri: escono Kean e Chiesa entrano Morata e Kulusevski. Alla mezz'ora Roma vicina al pari, Vina va via in serpentina in area e calcia col sinistro, Chiellini in scivolata alza il pallone che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Szczesny. Poco dopo Arthur fa il suo esordio stagionale entrando al posto di Bernardeschi, applaudito dallo Stadium.

Al 36' scocca l'ora di Shomurodov che prende il posto di Veretout. Poco dopo ancora la squadra di Mourinho vicina al gol, su cross dalla destra di Abraham, allontanato da Chiellini, arriva in corsa Cristante che calcia di destro da fuori: Bonucci ci mette un piede, spiazza Szczesny ma la palla termina di poco a lato alla sinistra del portiere bianconero. E' l'ultima occasione del match che si chiude dopo 4' di recupero.