Basket: tragedia a Reggio Calabria, muore cestista 32enne dopo malore in campo

17 ottobre 2021

Reggio Calabria, 17 ott. -(Adnkronos) - Haitem Fathallah cestista 32enne della Fortitudo Messina è morto in ospedale a Reggio Calabria in seguito a un malore al PalaLumaka della città calabrese nel corso della partita tra la Dierre Reggio e Fortitudo Messina, valida per il campionato di Serie C di pallacanestro. Era appena cominciato il terzo tempo, quando, l'esperto giocatore della Fortitudo, si è accasciato al suolo per un malore. Subito soccorso dai medici presenti è stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Reggio, ma il cuore del 32enne ha cessato di battere poco dopo a causa di un arresto cardiaco.