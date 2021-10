Ballottaggi: Toti, 'chi non vota non ha diritto di lamentarsi'

17 ottobre 2021 a

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "La maggior parte degli italiani chiamati alle urne per il ballottaggio non sta andando a votare. Ma verrà governata lo stesso da un sindaco che non ha scelto. Votare è un diritto. Non votare invece fa perdere un diritto: quello di lamentarsi. Chi non vota dovrà tacere per i prossimi 5 anni, proprio come sta tacendo oggi, nel giorno più importante: quello delle elezioni. Andate a votare!” Lo scrive sulla sua pagina Facebok il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.