Shoah: Moles, 'contrastare antisemitismo con determinazione'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Vicinanza sentita alla comunità ebraica di Roma, all'Unione delle comunità ebraiche italiane e alla senatrice a vita Liliana Segre alla quale rivolgo la piena solidarietà per gli insulti ricevuti dal palco dei no green pass di Bologna. E' ancor più grave che ciò sia avvenuto a ridosso della giornata in ricordo del rastrellamento del Ghetto quando, 78 anni fa, in 1.024 tra uomini, donne e bambini di religione ebraica furono travolti dalla furia nazista e mandati nei campi di sterminio. Una delle pagine più tristi e dolorose della nostra storia". Lo afferma Giuseppe Moles, di Forza Italia, sottosegretario all'Editoria.

"Il dovere e l'impegno di ciascuno di noi -aggiunge- deve essere quello di contrastare con la determinazione e la fermezza più assolute ogni forma di antisemitismo, esplicita o velata che sia, che in questo Paese non può e non deve trovare spazio alcuno”.