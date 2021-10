Cremona: aggredisce genitori e rapina 14enne, arrestato minorenne

16 ottobre 2021 a

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - I carabinieri di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, hanno arrestato e condotto in una comunità un minore. In passato i genitori, di origini indiane, avevano chiesto aiuto per i problemi di tossicodipendenza del figlio, che spesso scappava di casa e che, nel mese di settembre, avevano portato il giovane a maltrattare i familiari e a commettere una rapina.

In particolare, durante una lite in famiglia il ragazzo aveva aggredito i genitori, spintonandoli e torcendo il polso della madre. Qualche giorno dopo poi, insieme a un complice, in provincia di Bergamo aveva rapinato un 14enne.