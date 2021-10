Salute: alghe, il super food ancora troppo poco presente sulle nostre tavole

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott. (Labitalia) - Ne sono ricchi i nostri mari e povere le nostre tavole: a Welfair, manifestazione su benessere e stili di vita di Fiera Roma, si svelano le molte proprietà delle alghe. Veri e propri serbatoi di vitamina C, K, B6, iodio e bromo, e molti altri preziosi oligoelementi, sono a disposizione in grande quantità, ma la nostra tradizione gastronomica le utilizza molto poco. Ad accendere i riflettori su queste "verdure di mare" è il professor Francesco Cinelli, ordinario di Ecologia marina all'Università di Pisa e già Presidente dell'Accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee, ospite di Welfair - la manifestazione digitale di Fiera Roma dedicata a benessere, salute, stili di vita, nutrizione e bellezza.

Non c'è e non c'è mai stata una forte presenza di alghe nella cultura culinaria del nostro paese, ma la contaminazione sempre più diffusa con la cucina orientale, dove invece se ne fa molto uso -basti pensare al sushi- potrebbe introdurre una salutare inversione di tendenza.

“Non credo che nel corso delle nostre vite vedremo un piatto di alghe diventare popolare quanto un piatto di spaghetti all'amatriciana – commenta il professore -, ma è probabile che il gusto vada via via modificandosi e si apra all'introduzione più massiccia di questo alimento”. Qualche ricetta esiste già: l'insalata chiamata Mauru, un misto di alghe rosse, tipica a Catania ma oggi quasi del tutto scomparsa e, a Napoli, la Lattuga di mare (Ulva rigida) presente nel fritto all'italiana.

“Tutti però – sottolinea Cinelli – mangiamo inconsapevolmente alghe nel gelato o nelle gelatine di frutta o altri cibi che contengono prodotti estratti dalle alghe, come il carraghenano (che si estrae dalle alghe rosse), l'agar o gli alginati estratti dalle grandi Laminarie dei mari freddi”.

Molte le applicazioni: “Le aree probabili di sviluppo nell'uso delle alghe includono biotecnologie, prodotti per la cura del corpo e alimenti funzionali - spiega il biologo – l'elenco delle specie commercialmente utili non è statico e altre specie potranno essere aggiunte man mano che verranno svolte ulteriori ricerche”.

