Pari opportunità: Conte, 'nota stonata della Bonetti sulla Raggi'

15 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Avete mai sentito un uomo con responsabilità istituzionali dire: “Non sempre gli uomini che sono stati eletti sindaci si sono rivelati all'altezza del ruolo che dovevano svolgere”? No, perché non si critica l'operato di una fascia tricolore inserendo tra i criteri di valutazione il genere - uomo o donna. Stamattina invece ho ascoltato la ministra Bonetti affermare che “non sempre le candidate donne hanno dimostrato di essere all'altezza del ruolo che dovevano svolgere, penso al caso di Roma"". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.

"Non può sfuggire come questa frase riveli la tipica concezione maschilista per cui le donne - quando si cimentano in compiti di responsabilità - stentano, arrancano, spesso non si rivelano “performanti” -spiega il leader del M5s-. Ma la nota ancor più stonata è che a pronunciare quest'ultima frase sia stata Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità di Italia Viva, che pure aveva speso parole sacrosante sulla preoccupante assenza di donne tra i 20 nuovi sindaci eletti nei grandi Comuni andati al voto: un'evidenza che impone una riflessione non circostanziale, poiché abbraccia lo stato di salute della nostra democrazia".