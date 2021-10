Pari opportunità: Bonetti a Conte, 'la differenza la fa la qualità non il genere'

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Leggo che l'ex premier Conte e con lui qualcuno nel Movimento 5 Stelle vorrebbero darmi lezioni di femminismo. Il giudizio sull'adeguatezza al ruolo delle persone non dipende dal genere. Giuseppe Conte e Mario Draghi sono due uomini: Conte non è stato capace di fare il premier, Mario Draghi lo è. Virginia Raggi e Isabella Conti sono due donne: Raggi non è stata capace di fare la sindaca, Isabella sì. La differenza la fa la qualità, non il genere". Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia Elena Bonetti.