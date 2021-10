OSS. EUROBET: 83% vede Inter battere la Lazio

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ottobre 2021 – Ritorna il campionato dopo la sosta per permettere la fase conclusiva della Nations League. Una pausa che ha visto l'Italia di Mancini uscire sconfitta dopo 37 turni - record mondiale assoluto - ma parzialmente consolata dal successo sul Belgio: Il terzo posto è stato prezioso per accumulare punti utili a diventare testa di serie nel sorteggio per la fase finale dei Mondiali 2022, confidando nella qualificazione a danno della Svizzera.

Altra partita di cartello è Juventus – Roma con i bianconeri, che nelle previsioni del 72% dei tifosi, dovrebbero mettere a segno un'altra vittoria avvicinandosi alla zona Champions. Il 12% è invece convinto che la squadra di Mourinho interromperà l'alternanza vittoria sconfitta che dura da 5 turni portando a casa la posta piena. I due marcatori più attesi sono Chiesa, reduce dalle belle prove in Nazionale e Kean, chiamato a dimostrare il suo valore in attesa che Dybala e Morata tornino disponibili.

Il Napoli sembra avviato verso l'ottava vittoria consecutiva per l'86% dei tifosi mentre l'11% è convinto che la squadra di Juric possa riprendersi dopo un parziale appannamento portando a casa almeno 1 punto. I marcatori esatti più attesi sono tutti allenati da Spalletti: Osimhen, Insignee Zelinsky cosi come a favore degli azzurri sono tutti i risultati esatti più giocati, 3-1, 2-1 e 2-0.

Anche Milan Verona sulla carta sembra una sfida decisa in partenza nonostante l'infortunio del portiere rossonero: l'89% vede il Milan vittorioso e appena l'8% si aspetta un pareggio. In attesa del rientro di Ibrahimovic i tifosi si aspettano i gol di Rebic, Leao e Kessie ed un risultato netto, i più pronosticati sono 2-0, 3-1 e 3-0.

Osservatorio Eurobet

L'Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

