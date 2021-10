Milano: non si ferma all'alt e investe agente polizia, denunciato per tentato omicidio

15 ottobre 2021 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Ha travolto con la propria auto un agente di polizia, trascinandolo per oltre 20 metri, dopo un inseguimento per le strade di Milano. Un uomo di 27 anni, cittadino italiano, è stato denunciato dalla polizia per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, poco dopo le 6.30, gli agenti di una volante hanno notato l'uomo che, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, passava con il semaforo rosso in via Curie, in zona parco Sempione.

Gli agenti hanno raggiunto l'auto e hanno intimato l'alt al 27enne, che però è fuggito. La polizia lo ha inseguito e in via Cenisio l'uomo, costretto a fermarsi per la presenza di alcune auto in sosta, è stato raggiunto a piedi dagli agenti. Per fuggire ha investito un poliziotto, trascinandolo per circa 20 metri, e poi ha fatto perdere le proprie tracce definitivamente. L'agente, portato in ospedale, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.

Accompagnato dal suo legale, in mattinata il 27enne, con precedenti in materia di codice della strada, si è presentato al commissariato Lorenteggio per costituirsi ed è stato denunciato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.