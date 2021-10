Milano: la CorriBicocca è pronta a tornare in pista nella sua formula originaria (3)

15 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - «CorriBicocca è diventata ormai una tradizione per il nostro Ateneo e per il quartiere - dichiara Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca –. La special edition dello scorso anno ha permesso di far arrivare all'ospedale San Gerardo il contributo di tutti coloro che hanno voluto mettersi in gioco per la staffetta solidale e di questo siamo orgogliosi. Quest'anno, invece, supporteremo i progetti della Fondazione Rava, impegnata nel sostegno e nella difesa dei minori. L'auspicio per l'edizione 2021 è che possa essere una delle tante iniziative che, nel rispetto delle regole, torneranno a rendere vive le nostre città».

«Ripartiamo con grande entusiasmo -afferma Lucia Visconti Parisio, delegata della rettrice per lo sport universitario di Milano-Bicocca – e sempre animati da uno spirito di collaborazione verso progetti di inclusione e di supporto ai giovani, quale quello promosso dalla Fondazione Rava».