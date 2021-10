Green pass: Milano, corteo arrivato in piazzale Loreto

15 ottobre 2021 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - E' arrivato in piazzale Loreto a Milano il corteo improvvisato dei no green pass. La manifestazione, iniziata come presidio in piazza Fontana, si è trasformata in un corteo, passando per alcune vie del centro, piazza Repubblica, piazza Oberdan e corso Buenos Aires, per arrivare poi in piazzale Loreto, provocando blocchi e disagi al traffico.

I contingenti della polizia e dei carabinieri, a presidio degli obiettivi sensibili lungo il percorso, stanno monitorando il corteo, arrivato a un massimo di circa 300 persone.