Green pass: a Milano presidio diventa corteo, disagi al traffico

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Circa 250 persone stanno bloccando il traffico in piazza Repubblica a Milano in un corteo improvvisato del movimento no green pass. Dopo essersi riuniti in presidio in piazza Fontana, luogo tradizionale di ritrovo dei contrari al certificato verde, i manifestanti si sono mossi in corteo lungo via Larga, via Mazzini, piazza della Scala, via Manin fino al piazza Repubblica. Al grido di 'libertà, libertà' alcune persone si sono sedute a terra per bloccare la circolazione.