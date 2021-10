Elezioni: Ronzulli, 'risorse Recovery a sindaci competenti e responsabili' (2)

15 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Il tutto mentre la ministra grillina all'Istruzione, Lucia Azzolina, pensava i banchi a rotelle e si opponeva a questa sacrosanta scelta della Regione poi confermata dal Tar. E' su questa differenza di visone che si gioca la partita del ballottaggio ed è fondamentale come mai prima d'ora scegliere bene il sindaco che con la sua amministrazione dovrà attuare i progetti del Pnrr per rivitalizzare il territorio", ha proseguito.

"Queste risorse devono essere messe nelle mani di gente competente, capace e responsabile. Vanno affidate a persone in grado di fare squadra e di affermarsi come classe dirigente. C'è la possibilità storica di disegnare il futuro, di scrivere il domani dei nostri figli e delle nuove generazioni. E' una possibilità che non può essere sprecata! Una possibilità che può diventare realtà affidando le redini della città a Giuseppino Berti e al centrodestra”, ha concluso.