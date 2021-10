Cgil, partito Insieme: "parteciperemo idealmente a manifestazione di domani"

15 ottobre 2021 a

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Insieme esprime la propria solidarietà e vicinanza all'intero movimento sindacale italiano in vista della manifestazione organizzata per sabato 16 ottobre organizzata per reagire e condannare l'assalto della sede dalla Cgil di Roma". E' quanto si legge in una lettera visionata dall'Adnkronos ed inviata oggi ai segretari confederali Cgil, Cisl e Uil dalla direzione nazionale di Insieme, nuovo partito politico laico e cattolico che si basa su valori come lavoro e famiglia, solidarietà e pace per cambiare l'Italia e l'Europa, che riguardo alla manifestazione di domani annuncia: "Signori segretari, tutti gli amici di Insieme parteciperanno idealmente alla vostra manifestazione di sabato prossimo nella certezza che di fronte a certi fatti è necessario che il Paese trovi quella unità d'intenti solidarmente intesi e di convincimento democratico che costituiscono l'essenza della nostra Repubblica e della nostra comunità nazionale".

Quanto accaduto sabato della scorsa settimana è "un fatto gravissimo che non ha precedenti nella recente storia del Paese e che richiede la reazione ferma e convinta da parte di tutti i cittadini, delle forze politiche e sociali perché un simile atto costituisce una grave offesa alla Costituzione e alla libera capacità delle forze sindacali di essere pienamente partecipi delle questioni che riguardano l'intero complesso di ciò che coinvolge il mondo del lavoro. Nessuno intende negare il diritto all'espressione, anche in forma decisa e ferma, delle proprie opinioni, in particolare per quel che riguarda, in questo periodo pandemico, i provvedimenti adottati in materia di contenimento delle diffusione del Coronavirus, ma ciò non può mai autorizzare il passare quella linea oltre la quale si sfocia nella violenza e nell'intolleranza".

"Particolarmente grave Insieme considera l'evidente strumentalizzazione di una legittima protesta da parte di gruppi di facinorosi che, con quelli, chiaramente neofascisti, hanno finito per macchiarsi di gravi reati contro l'ordine pubblico con l'aggravante della premeditazione e inserire l'attacco e le azioni vandaliche contro la sede della Cgil all'interno di un piano più ampio di offesa alle istituzioni in cui si potrebbe intravedere un intento eversivo. Insieme auspica - si legge in conclusione nella lettera - che ci sia un pronto intervento delle autorità preposte all'applicazione della XII esima norma transitoria al fine di giungere alla valutazione nel più breve tempo possibile se non si configurino gli estremi per lo scioglimento di gruppi ed organizzazione che manifestamente esprimono sentimenti neofascisti, razzisti e antisemiti".